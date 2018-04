दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स के नए कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने शुक्रवार को केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मैच में अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम के लिए सबसे अधिक 93 रनों की पारी खेली। अय्यर ने अपनी पारी के दौरान 10 शानदार छक्‍के और तीन चौके भी लगाए। वहीं टीम के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने 44 गेंदों पर 62 रन बनाए और सात चौके व दो छक्के लगाए। कॉलिन मुनरो ने 33 और ग्लैन मैक्सवेल ने 27 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए पीयूष चावला, शिवम मावी और आंद्रे रसेल एक-एक विकेट लेने में कामयाब रहे। श्रेयस अय्यर पंजाब के खिलाफ भी अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट के दिग्गज और फैन्स को खासा प्रभावित किया था, लेकिन वो टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रहे थे। हालांकि, केकेआर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए अय्यर ने पिछले मैच की कसर को भी पूरा कर दिया। अय्यर की बल्लेबाजी को देखकर ड्र‍ेसिंग रूम में बैठे रिकी पोंटिंग और पूर्व कप्तान गौतम गंभीर काफी खुश नजर आए।

गंभीर अय्यर की बल्लेबाजी के दौरान हर एक शॉट्स पर जमकर तालियां बजा रहे थे। मैच के 15वें ओवर ने अय्यर ने एक ऐसा शॉट लगाया कि गेंद सीधा गंभीर के पास जा पहुंची। इसे देखकर गंभीर काफी खुश हुए। इसके अलावा अंतिम ओवर में अय्यर ने जिस प्रकार मावी के ओवर में 29 रन बनाए वह देखने योग्य थे। पारी के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस ने एक्‍स्‍ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर छक्का लगा दिया। यह शॉट लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता है।

That six by Iyer slapped over extra cover got the @DelhiDaredevils dugout like…#DDvKKR pic.twitter.com/ZsaJWlOjXW

— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2018