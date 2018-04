IPL 2018: इस साल भी मैदान पर रन बरसाने को तैयार हैं शिखर धवन, नेट्स पर कुछ तरह कर रहे हैं IPL की तैयारी

आईपीएल सीजन 11 की शुरुआत शनिवार 7 अप्रैल से होने जा रही है। सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में अपना पहला मैच सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। इस मैच से पहले टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन नेट्स पर जमकर प्रैक्टिस करते नजर आए। धवन ने सोशल मीडिया पर प्रैक्टिस की अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ”टीम इस सीजन एक बार आईपीएल में खिताब पर अपना कब्जा जमाने के लिए लड़ने के लिए तैयार है, उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी फैन्स का सपोर्ट हमें मिलेगा।” सनराइजर्स हैदराबाद इस साल छठी बार टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। डेविड वॉर्नर की कप्तानी में टीम एक बार खिताब जीतने में भी कामयाब रही है। टीम की कोशिश इस सीजन दूसरी बार खिताब जीतने की होगी। हालांकि, इस सीजन टीम के लिए ऐसा करना कतई आसान नहीं होगा। एक साल के लिए बैन होने की वजह से इस साल वॉर्नर की जगह न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैदराबाद की कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं, वॉर्नर की जगह टीम ने इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर एलेक्स हेल्स को टीम में शामिल किया है।

वॉर्नर की अनुपस्थिति में टीम को एक अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी काफी हद तक शिखर धवन के हाथों में होगी। धवन और वॉर्नर पिछले कुछ सालों से लगातार टीम को एक बेहतर शुरुआत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में, देखना दिलचस्प होगा कि एलेक्स हेल्स वॉर्नर की कमी को किस हद तक दूर करने में कामयाब रहते हैं। इसके अलावा, टीम के पास इस साल विकेटकीपर रिद्धिमान साहा और मनीष पांडे जैसे भारतीय खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जो टीम के मिडल ऑर्डर को और मजबूती देने का काम करेंगे।

And it all begins! The team is geared up to give its best for the upcoming season! Need all the support from my fans! Let’s go guys pic.twitter.com/JXAqMSLWP5

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) April 6, 2018