दो साल बैन झेलने के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस सीजन पहली बार शुक्रवार को आमने-सामने आई। चेन्नई ने पहले मैच में बाजी मारते हुए पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट ऐसोसिएशन के मैदान पर राजस्थान को 64 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने पहले 13 ओवर में लगभग 11.50 के रन रेट से रन बनाकर स्कोर 150 रन पर पहुंचा दिया था लेकिन अंतिम सात ओवरों में उसने केवल 7.71 के रन रेट से 54 रन बनाये। रायल्स के गेंदबाजों विशेषकर श्रेयस गोपाल (20 रन देकर तीन विकेट) और बेन लागलिन (38 रन देकर दो विकेट) डेथ ओवरों में चेन्नई को तेजी से रन नहीं बनाने दिए। इसके बावजूद राजस्थान के बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर और राजस्थान के मेंटर शेन वॉर्न ने फैन्स से इस हार के लिए मांफी मांगी। वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसके जरिए उन्होंने बताया टीम जल्द ही जोरदार वापसी करेगी।

वॉर्न ने लिखा है, ”शुक्रवार को राजस्थान के खिलाड़ी तीनों डिपार्टमेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करने में फेल रहे। खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के लिए मैं फैंस से माफी मांगता हूं। टीम के लड़के अच्छी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो उसमें कामयाब भी होंगे। अभी तक हम पांच में से तीन मुकाबला हार चुके हैं, अब हमारी कोशिश लगातार दो मैचों में जीत दर्ज करने की होगी”। बता दें कि चेन्नई के खिलाफ रायल्स की टीम ने शर्मनाक प्रदर्शन किया और 18.3 ओवर में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।

Apologies to all the @rajasthanroyals fans as that was a terrible display tonight in all 3 departments. The boys are trying & will come good so don’t lose hope, stay patient – we will get it right. Win the next 2 games and be 4/3 at the halfway stage – 2/5 is not ok !#IPL2018

— Shane Warne (@ShaneWarne) April 20, 2018