SRH vs KKR: ‘टिकट कैंसल कराना पड़ेगा’, देखें टीम की हार पर क्या बोले शाहरुख खान

सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को आईपीएल के 11वें सीजन में ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले क्वालीफायर-2 में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स को 13 रनों से मात देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में उसका सामना रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। हैदराबाद ने बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने पर 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 174 रनों की चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। कोलकाता इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और पूरे ओवर खेलने के बाद नौ विकेट के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी। कोलकाता की टीम एक समय इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही थी, लेकिन टीम को आखिर में हार का सामना करना पड़ा। टीम की इस हार के बाद कोलकाता के को-ओनर शाहरुख खान ने टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा, ”मुझे टिकट कैंसल करना पड़ेगा, लेकिन टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। टीम को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी पूरी कोशिश की। अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से मैं खुश हूं। एंटरटेंमेंट और गर्व के बहुत सारे पलों के लिए शुक्रिया। हम एक जबरदस्त टीम हैं!

हैदराबाद की जीत के हीरो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान रहे जिन्होंने पहले 10 गेंदों में चार छक्के और दो चौकों की मदद से 34 रनों की पारी खेली और फिर गेंद से कमाल दिखाते हुए चार ओवर में महज 19 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा सिद्धार्थ कौल और कार्लोस बै्रथेवेट को दो सफलताएं मिलीं।कोलाकात के लिए क्रिस लिन ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए जिसके लिए उन्होंने 31 गेंदों का सामना किरया और चार चौकों के अलावा दो छक्के लगाए। सुनील नरेन ने 13 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाए। शुभमन गिल ने 30 रनों की पारी खेली। नीतिश राणा ने 22 रनों का योगदान दिया।

Well was not to be. Will have to cancel my flight but KKR well done. U did yourself proud. All of u so so well done. Love you & yes I am smiling. Thks for the entertainment & so many moments of glory. V r an awesome team! pic.twitter.com/BtGDrikag5

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 25, 2018