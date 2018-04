IPL 2018: KKR के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने मनदीप को किया चैलेंज

वर्तमान में क्रिकेट की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की बात की जाए, तो विराट कोहली और एबी ​डिविलियर्स के बीच में ही ये मैच टाई होता दिखेगा। आईपीएल 2018 में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू का प्रदर्शन औसत से भी खराब रहा है। छह मैच में सिर्फ दो मैच जीतकर रॉयल चैलेंजर्स आईपीएल की पदक तालिका में सातवें नंबर पर बनी हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू के खराब प्रदर्शन को कई क्रिकेट पंडितों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि उनके कप्तान विराट कोहली को भी कई गलत फैसलों के कारण अपराधी की तरह आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रॉयल चैलेंजर्स का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है। रॉयल चैलेंजर्स इस मैच को अपनी हार का बदला पूरा करने के मौके के तौर पर देख रही है। रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली भी इस बड़े मैच के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

मैच से पहले की शाम में विराट कोहली ने अपनी तैयारी और मुकाबले को और कड़ा बनाते हुए अपना एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में विराट कोहली विकेट के बीच में दौड़कर रन बनाते हुए दिख रहे हैं। इस पोस्ट से कोहली ने न सिर्फ हर किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ वीडियो पोस्ट करने के लिए चैलेंज किया है। लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने जिसे सीधे निशाने पर लिया है। वह कोई और नहीं, बल्कि उनके ही टीममेट मनदीप सिंह हैं। विराट कोहली ने मनदीप सिंह को चुनौती दी है कि वह विकेट के बीच में कोहली से तेज भागकर तीन रन लेकर दिखाएं। बता दें कि विराट ने तीन रन लेने में 8.90 सेकेंड से कम का वक्त लिया है।

Think you can run faster than me? Here’s my fastest time for 3 runs. Pad up and send a video of your fastest 3 runs mentioning #NewLevels and @PUMACricket . @mandeeps12 let’s see if you can beat 8.90 sec mundeya! pic.twitter.com/UOdl64NZs6

— Virat Kohli (@imVkohli) April 28, 2018