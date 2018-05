SRH vs RCB: मैच जीत गए विराट कोहली लेकिन खराब फील्डिंग पर फूटा फैन्स का गुस्सा, सोशल मीडिया पर जमकर निकाली भड़ास

हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली की टीम आरसीबी ने जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। आरसीबी की गेंदबाजी और फील्डिंग को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। हैदराबाद के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही रहा है। 219 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम को आरसीबी के गेंदबाजों और फील्डरों का भरपूर साथ मिला। मैदान पर कई कैच छोड़ गए और मिस फील्डिंग भी खूब हुई। खुद कप्तान विराट कोहली दो आसान कैच को पकड़ने में असफल रहे। विराट कोहली के अलावा कॉलिन डी ग्रैंडहोम, सरफराज खान और मोइन अली ने भी बेहद साधारण फील्डिंग का प्रदर्शन किया। कप्तान विराट कोहली ने हैदराबाद के कप्तान और सबसे खतरनाक बल्लेबाज केन विलियमसन का कैच छोड़ा। जिसके बाद विलियमसन 42 गेंदों में ताबड़तोड़ 81 रन पारी खेलने में कामयाब रहे। आखिरी ओवर में विलियमसन सिराज की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की।

SRH के एलेक्स हिल्स को आउट ना देने पर अंपायर से हैरानी जताते हुए RCB के कप्तान विराट कोहली (फोटो- IPLT20SCREEN GRAB)

विराट कोहली की फील्डिंग को देख सोशल मीडिया पर फैन्स ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। इसके साथ ही डीविलियर्स और मोइन अली की पारी की सराहना भी की। बता दें कि इस मैच में बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 218 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। हैदराबाद पूरे ओवर खेलने के बाद तीन विकेट खोकर 203 रन ही बना सकी और मैच हार गई। हैदराबाद के लिए कप्तान केन विलियमसन ने 81 रनों की पारी खेली जिसके लिए उन्होंने 42 गेंदों का सामना किया और सात चौके तथा पांच छक्के लगाए। विलियमसन के अलावा मनीष पांडे ने 38 गेंदों में सात चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 62 रन बनाए और एलेक्स हेल्स ने 24 गेंदों में दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 37 रन बनाए।

इससे पहले, इस पूरे सीजन में मजबूत मानी जा रही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मैच में अब्राहम डिविलियर्स, मोइन अली और कोलिन डी ग्रांडहोम के सामने धरी की धरी रह गई। डिविलियर्स ने 39 गेंदों में 12 चौके और एक छक्के की मदद से 69 रनों की पारी खेली। वहीं अली ने 34 गेंदों में छह चौके और दो चौकों के साथ अपने खाते में 65 रन डाले। कोलिन ने अंत में 17 गेंदों में 40 रन बनाए जिसमें एक चौका और चार छक्के शामिल थे। हैदराबाद की तरफ से राशिद खान ने तीन विकेट लिए। सिद्धार्थ कौल को दो सफलताएं मिलीं ।

What a let off from RCB. I never thought they will come into this situation. 6 balls 20. seriously horrible fielding and bowling. They should learn from SRH & MI bowlers to bowl death overs!!! #RCBvSRH — Raj Raykar (@RajRaikar) May 17, 2018

RCB is one team which can score tons and concedes just about their’s #RCBvSRH #RCB #IPL2018 — iK (@khuranaishu) May 17, 2018

#RCB might not be good at wining matches coz they are very good at giving it away.. If you can’t defend the total today then you are no good to qualify (period) #RCBvSRH #IPL11 — Sachin Sapkota

Najane kaha se aaya hai…

Najane kaha tak jayega…

Diwaana hume banayega ek banda.#RCBvSRH #devilliers #VIVOIPL pic.twitter.com/PgCkiOQWam — Randy Orton Guy (@Abed_Orton) May 17, 2018

This is a very special innings from #Kanewilliamson. Supporting #RCB but won’t mind if #SRH win this. Innings of high class and quality. #RCBvSRH — Ved Prakash Pati (@vppati) May 17, 2018

Kane Williamson @SunRisers simply showing why he is up there Top ! For me , he’s always no.1 amongst the Fab 4. #RCBvSRH — Rahul Krish Bhaskar (@Rahul_Bhas) May 17, 2018

Basil Thambi records most expensive spell in IPL history… — Broken Cricket (@BrokenCricket) May 17, 2018

