गेंदबाजों के लिए बुरा सपना साबित हुआ IPL 2018, इस साल लगे सबसे ज्यादा छक्के

इस साल आईपीएल में चौकों और छक्कों की खूब बारिश देखने को मिली। गेंदबाजों के मुकाबले बल्लेबाजों के लिए यह सीजन शानदार रहा। पिछले 10 सालों में पहली बार एक सीजन में चार बल्लेबाजों ने 600 का आकड़ा भी पार किया। वहीं छक्का लगाने के मामले में इस सीजन खिलाड़ियों ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सीजन कुल मिलाकर 872 छक्के लगाए गए, आईपीएल इतिहास में इससे पहले किसी भी सीजन में इतने छक्के नहीं लगाए गए थे। पिछले साल के मुकाबले इस सीजन 167 छक्के ज्यादा लगे हैं, वहीं इससे पहले साल 2012 में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज था। साल 2012 में कुल 731 छक्के लगाए गए थे। दिल्ली डेयडेविल्स के युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इस साल सबसे अधिक 37 छक्के लगाने में कामयाबी हासिल की। इस लिस्ट में पंत के बाद शेन वॉटसन (35 छक्के), अंबाती रायडू (34 छक्के) और के एल राहुल (32 छक्के) का नाम आता है।

आईसीसी के नए नियम के मुताबिक बल्लेबाज अब भारी और चौड़े बल्लों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आईसीसी का मानना था कि चौड़े बल्लों की वजह से गेंदबाजों का नुकसान होता है। हालांकि, इस साल आईपीएल में आईसीसी का बल्लेबाजों पर लगाम लगाने का ये तरीका सफल नहीं रहा और गेंदबाजों के लिए यह सीजन एक बुरे सपने की तरह बीता। ड्वेन ब्रावो ने इस सीजन सबसे अधिक 533 रन दिए, इसके अलावा सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा भी काफी महंगे साबित हुए।

No. of sixes hit in each IPL season:

2008 – 622

2009 – 506

2010 – 585

2011 – 639

2012 – 731

2013 – 673

2014 – 714

2015 – 692

2016 – 638

2017 – 705

2018 – 872

872 sixes this season – the most in any season by a distance!

