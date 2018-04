RCB vs CSK: धोनी का धमाका नहीं देख पाईं अश्विन की पत्नी, सोशल मीडिया पर ऐसे जताया अफसोस

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में 25 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ‘मैन ऑफ द मैच’ रहे। उन्होंने 34 गेंदों में 7 छक्कों और 1 चौके की मदद से शानदार 70 रन बनाए, जिसके दम पर टीम ने मैच को जीता। धोनी की ये पारी वाकई दर्शनीय थी। हालांकि इसे रविचंद्रन अश्विन की पत्नी प्रीथी अश्विन ने मिस कर दिया, जिसका अफसोस उन्होंने ट्विटर पर भी जाहिर किया।

उन्होंने लिखा- “मैंने अभी पिछली रात का मैच देखा… ओ माय गॉड! मैंने क्या मिस कर दिया…”

I just caught up on last nights match and OMG WHAT DID I JUST MISS. I pick the worst nights to sleep early.

— Prithi Ashwin (@prithinarayanan) April 26, 2018