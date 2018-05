IPL 2018: KXIP vs RCB: खत्म हुई खटास! आरसीबी कप्तान कोहली से यूं गले मिले क्रिस गेल, देखें VIDEO

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोमवार (14 मई) को किंग्स इलेवन पंजाब पर 10 विकेट से धांसू जीत दर्ज की। इस जीत ने रॉयल चैलेंजर्स की आईपीएल 2018 के प्लेआॅफ में जाने की उम्मीदों को संजीवनी दे दी है। विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने 89 रनों के आसान लक्ष्य को हासिल करने के लिए थोड़ी ही मेहनत की। किंग्स इलेवन पंजाब के गेंदबाज भी कप्तान कोहली की बाढ़ को रोकने में नाकामयाब रहे। वह 48 रनों पर नाबाद पवेलियन वापस लौटे।

लेकिन मैच से पहले मैदान उत्साह से भरा हुआ था। इस मैच में पहले आरसीबी में रह चुके दो बड़े चेहरे विरोधी किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलने वाले थे। ये दो खिलाड़ी थे, केएल राहुल और क्रिस गेल। उम्मीद थी कि ये दोनों ही अपनी पूर्व टीम के लिए खौफनाक साबित होंगे। लेकिन क्रिकेट ​अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ ही ओवर के बाद, दोनों ही खिलाड़ी उमेश यादव की सनसनाती गेंदों का​ शिकार हो गए। इसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब का पहली पारी में ढहने का सिलसिला शुरू हो गया।

As comprehensive a victory as it can get for the @RCBTweets.#KXIPvRCB pic.twitter.com/dyCLvftjlY

— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2018