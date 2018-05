राशिद खान पर सचिन तेंदुलकर ने कही बड़ी बात, दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने भी जमकर की तारीफ

हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर दूसरे क्वालीफायर में मिली जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के जुझारूपन और हरफनमौला प्रदर्शन करने वाले अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान की तारीफ की है । मैन आफ द मैच राशिद ने 10 गेंद में 34 रन बनाने के बाद तीन विकेट लिये, दो कैच पकड़े और एक रन आउट किया। विलियमसन के अलावा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी राशिद की खूब प्रशंसा की। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”’मुझे हमेशा लगता था कि राशिद खान एक अच्छे स्पिनर हैं लेकिन उनके प्रदर्शन को देखने के बाद कहा जा सकता है कि वह वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अपने बल्ले से भी बेहतर खेल दिखा। ग्रेट! सचिन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न ने भी राशिद की जमकर तारीफ की है। वॉर्न ने ट्विटर पर लिखा, ”आईपीएल में लेग स्पिनर्स को खेलते देखना हमेशा अच्छा लगता है, राशिद खान ने जिस तरीके से गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है”।

वॉर्न ने आगे लिखा, ”राशिद खान ने एक प्रेशर वाले सिचुएशन में शानदार प्रदर्शन किया”। वहीं टीम के कप्तान विलियमसन ने कहा ,”खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैच का पासा किसी भी ओर पलट सकता था। अच्छा स्कोर बनाने का श्रेय बल्लेबाजों को जाता है। शुरूआत में हमारी पकड़ छूट रही थी लेकिन हमने जुझारूपन नहीं छोड़कर वापसी की। उन्होंने कहा , ”अब हमारा फोकस फाइनल पर है । एक टीम के रूप में हम आखिरी गेंद तक लड़ते हैं, राशिद इसका बेहतरीन उदाहरण है।

Always felt @rashidkhan_19 was a good spinner but now I wouldn’t hesitate in saying he is the best spinner in the world in this format. Mind you, he’s got some batting skills as well. Great guy.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 25, 2018