IPL 2018: 24 में से 18 गेंदें डॉट, राशिद खान की फिरकी के कायल हुए दिग्गज गेंदबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें हैदराबाद ने 1 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में हैदराबाद के गेंदबाज राशिद खान ने काफी प्रभावित किया। इस अफगानिस्तानी गेंदबाज ने 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट झटका। इस दौरान उन्होंने 18 गेंदें डॉट फेंकी। इसी के साथ राशिद खान ने आईपीएल रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उनसे पहले अमित मिश्रा और रविचंद्रन अश्विन 2-2 बार ये कारनामा कर चुके हैं।

राशिद खान की गेंदबाज देख विश्व के महान स्पिनर शेन वार्न और हरभजन सिंह भी खुद को राशिद की तारीफ करने से रोक नहीं सके। हरभजन सिंह ने ट्वीट में लिखा- “ये गेंदबाज बेहद शानदार है। यह एक चैंपियन बॉलर है, जिसमें क्वालिटी, स्किल और आत्मविश्वास है। आपका क्या कहना है शेन वार्न?”

How good is this guy @rashidkhan_19 Top quality,Skills,confidence, A Champion bowler I would say.. what do u say @ShaneWarne ? @SunRisers @IPL

हरभजन के प्रतिक्रिया मांगने पर शेन वार्न ने लिखा- “आईपीएल में खेल रहे सभी लेग स्पिनर्स को गेंदबाजी करते देखना शानदार है।”

I’m loving all the different leg spinners playing in the #IPL, so many good ones ! Enjoy watching them all bowl….#spintowin https://t.co/p8WCnPQuFw

— Shane Warne (@ShaneWarne) April 13, 2018