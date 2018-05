राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम इस सीजन भारतीय टेस्ट क्रिकेट के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही है। सीजन में खेले गए 8 मुकाबलों में राजस्थान को तीन में जीत जबकि पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान रॉयल्स ने ऑफिशियल ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीम के खिलाड़ी मस्ती मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल, ये वीडियो एक एड शूट का है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे साथी खिलाड़ियों के साथ इस शूट के दौरान एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में एड शूट करते समय एक लाइन बोलने में हर खिलाड़ी को 2 से 4 बार रिटेक करना पड़ा। ‘अरे वाह! आईपीएल में लड़की। शूट के दौरान जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जयदेव उनादकट, संजू सैमसन और अजिंक्य रहाणे कई बार यह लाइन बोलते हैं। दरअसल, एड में एक लड़की अपने पिता के साथ आती है और खुद को राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी फैन बताती है।

लड़की का पिता रहाणे से कहते हैं कि ये आपके टीम की बहुत बड़ी फैन हैं और भविष्य में आपकी टीम की तरफ से खेलना चाहती है। यह सुनकर रहाणे के बगल में खड़े संजू सैमसन कहते हैं, ‘अरे वाह! आईपीएल में लड़की। हालांकि, इस सीन को शूट करने के लिए उन्हें कई बार रिटेक लेना पड़ता है। बता दें कि इस साल राजस्थान की टीम दो साल बाद आईपीएल में वापसी करने में सफल रही है। टीम का प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक ही रहा है।

“Arey Vah! IPL mein ladki?”

Behind the scenes at the @JKLCofficial shoot! #JazbaJeetKa #HallaBol #VIVOIPL pic.twitter.com/CHCPYJ5orZ

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 4, 2018