मैच किंग खान की टीम ने जीता पर प्रीति जिंटा ने ऐसा कर जीत लिया फैन्स का दिल, ट्विटर पर इस तरह जताई खुशी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को 31 रनों से हरा दिया। इसी के साथ कोलकाता की टीम ने शीर्ष-4 में वापसी कर ली है और अपनी प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए थे। पंजाब की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने 20 ओवरों में आठ विकेट पर 214 रनों तक सीमित रह गई। पंजाब भले ही इस मैच को जीतने में नाकाम रही हो, लेकिन टीम की सह मालिक प्रीति जिंटा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आई। प्रीति ने मैच के बाद ट्विट करते हिए लिखा, ”245 रनों का पीछा करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन टीम के खिलाड़ियों ने पूरी कोशिश की। केकेआर ने अच्छी बल्लेबाजी की। हमारी टीम अगले मैच में शानदार तरीके से वापसी करेगी”।

राजस्थान के खिलाफ 15 रनों से मैच हारने के बाद प्रीति जिंटा और टीम मेंटर वीरेंद्र सहवाग के बीच अनबन की खबरें आने लगी थी। हालांकि, प्रीति ने इस खबर को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने की बात कही थी, लेकिन केकेआर से मिली हार के बाद प्रीति का इस तरह का ट्वीट जरूर टीम के माहौल को सही करने का काम करेगा। पंजाब के पास प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे हुए अपने तीन मुकाबलों में से दो में जीत दर्ज करनी होगी।

Well played KKR It was always tough to beat 245 but I’m very proud of the way the #kxip boys fought back @lionsdenkxip #redforever #LivePunjabiPlayPunjabi #Movingon #KXIPvRR #Vivoipl2018

— Preity zinta (@realpreityzinta) May 12, 2018