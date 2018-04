SRH vs KXIP: पंजाब की हार के बावजूद अंकित राजपूत की परफॉर्मेंस पर फूली नहीं समा रहीं प्रीति जिंटा, लिखा यह मैसेज

किंग्स इलेवन पंजाब के तेज गेंदबाज अंकित राजपूत ने हैदराबाद के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। राजपूत की गेंदबाजी की बदौलत पंजाब की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 132 रनों पर ही रोकने में कामयाब रही। अंकित ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 14 रन खर्च किए और पांच विकेट हासिल किया। पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। अंकित राजपूत ने अपने कप्तान को मनमाफिक शुरुआत दी और हैदराबाद के तीन बल्लेबाजों को महज 27 रनों पर ही पवेलियन भेज दिया। पहले ओवर की चौथी गेंद पर अंकित ने कप्तान केन विलियमसन को पवेलियन भेजा। अंकित ने 16 के कुल स्कोर पर ही शिखर धवन (11) को करुण नायर के हाथों कैच कराया। अंकित ने अपना अगला शिकार रिद्धिमान साहा (6) को बनाया। इसके बाद अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज मनीष पांडे अंकित का चौथा शिकार बने। उन्हें 128 के कुल स्कोर पर अंकित ने बोल्ड किया। पारी की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी को 4 रन पर आउट कर अंकित ने अपने पांच विकेट पूरे किए।

पंजाब भले ही इस मैच को हार गई हो, लेकिन अंकित की गेंदबाजी ने टीम ओनर से लेकर मेंटर तक को प्रभावित किया। प्रीति जिंटा ने मैच के बाद ट्विटर पर मैन ऑफ द मैच रहे अंकित राजपूत के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, “अंकित राजपूत का शानदार प्रदर्शन। कई बार आपको एक युद्ध जीतने के लिए कुछ छोटी-मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है।” इसके अलावा प्रीति ने एक और ट्वीट कर हैदराबाद के खिलाड़ियों की तारीफ की।

Sometimes to Win the War You’ve Got to lose a battle ! Looking Forward, Moving on & Here is our silver lining Wow @Ankit412rajpoot What a performance @lionsdenkxip #manofthmatch #Redforever #livepunjabiplaypunjabi pic.twitter.com/W7Up2bbep9

प्रीति ने लिखा, ”हैदराबाद की टीम ने इस मैच में अच्छा खेल दिखाया। यह हार टीम के लिए भी जरूरी थी, ताकि वो अपने आपको पहले से बेहतर बना सकें। आधा टूर्नामेंट लगभग खत्म हो चुका है और हम बेहतर स्थिति में है। टीम आने वाले मैचों में जोरदार वापसी करेगी।” वहीं, इस मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले अंकित राजपूत से भी टीम की उम्मीदें काफी बढ़ गई होंगी। इस सीजन अंकित ने किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से अभी तक तीन मैच खेले हैं, जिस दौरान वह सात विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं।

It hurts when U lose a game that we should have won ! Full marks to SRH 4 keeping their cool & 4 outplaying us Hope this will be a good wake up call 4us halfway into the tournament.We R better than this & we will be back better & stronger. #SRHVsKXIP #Disappointed @lionsdenkxip

