दिल्ली से मिली हार के बावजूद मुंबई ने रचा इतिहास, IPL में पहली बार किया ये कारनामा

आईपीएल 2018 में मुंबई इंडियंस का हार का सिलसिला बरकरार है। दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ तीसरे मैच में भी मुंबई को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस हार के बाद भी मुंबई की टीम इस मैच में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रही। दरअसल, आईपीएल इतिहास में मुंबई टीम के टॉप 3 बल्लेबाज पहली बार एक मैच के दौरान 40 से अधिक स्कोर बनाने में कामयाब रहे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने इस मैच में बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हुए सूर्य कुमार यादव से ओपनिंग करवाई। सूर्यकुमार यादव और इविन लुइस ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने का काम किया। इस शानदार शुरुआत के दम पर निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर मुंबई सात विकेट पर 194 रन बनाने में सफल रहा। लुइस और यादव ने पहले विकेट के लिए 9 ओवरों में 102 रनों की साझेदारी की। लुइस इसी स्कोर पर 28 गेंदों पर चार चौके और इतने ही छक्के लगाने के बाद आउट हुए। इसके बाद इशान किशन (44), यादव का साथ देने आए। इन दोनों की साझेदारी रंग नहीं ला सकी। यादव 109 के योग पर राहुल तेवतिया की गेंद पर पगबाधा करार किए गए। यादव ने 32 गेंदों का सामना कर सात चौके और एक छक्का लगाया।

इशान ने इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा (18) के साथ तीसरे विकेट के लिए अच्छी साझेकारी की और स्कोर को 166 तक पहुंचाया। इशान को इसी योग पर डेनियल क्रिस्टीयन ने आउट किया। इशान ने 23 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के लगाए। इशान के आउट होने के बाद कप्तान रोहित का साथ देने आए केरन पोलार्ड (0) कुछ नहीं कर सके क्रिस्टीयन की अगली ही गेंद पर आउट हुए। उनका विकेट भी 166 के कुल योग पर गिरा। रोहित भी 179 के कुल योग पर पवेलियन लौट गए।

First time Mumbai Indians’ top-3 have scored 40+ runs in a match.

S Yadav 53

E Lewis 48

I Kishan 44#MIvDD #IPL2018

— Bharath Seervi (@SeerviBharath) April 14, 2018