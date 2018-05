मई महीने में मुंबई इंडियंस को मिलती है दोगुनी जीत! पढ़ें क्या बोले कप्तान रोहित शर्मा

मुंबई इंडिन्यस की टीम के लिए आईपीएल सीजन मे मई का महीना बहुत भाग्यशाली रहता है। वजह कि इस महीने दोगुने मुकाबले टीम जीतती है। बानगी के तौर पर पिछले पांच आईपीएल संस्करणों में मुंबई इंडियन्स की जीत के आंकडे़ं देखें तो यह बात साफ जाहिर होती है।अप्रैल में मुंबई इंडियन्स की जीत का प्रतिशत 41.66 रहा। इस महीने टीम ने 15 मैच जीते और 21 गंवाए। जबकि मई में टीम की जीत का प्रतिशत 70.27 रहा। पिछले पांच संस्करण में मई में खेले गए मुकाबलों में मुंबई इंडियन्स को 26 में जीत और 11 में हार नसीब हुई।

इस मुद्दे पर मुंबई इंडियन्स की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा-हम मई में टीम के रूप में उभरते हैं, मैं सिर्फ इच्छा और उम्मीद कर सकता हूं कि हम शुरुआत से ही टीम के रूप में बेहतर प्रदर्शन करें। हर समय अच्छा प्रदर्शन आसान नहीं है मगर हम शुरुआत से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच के बाद आयोजित सेरेमनी में ये बातें रोहित शर्मा ने कही।इस मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 102 रनों के भारी अंतर से हराया।रोहित शर्मा ने कहा कि वह अपनी तरफ से हुए खेल से खुश हैं।उन्होंने ईशान किशन की विशेष तौर पर सराहना की।

Mumbai Indians’ win% in last 5 IPL seasons (2014 to 2018)

In April – 41.66% (Won 15, Lost 21)

In May – 70.27% (Won 26, Lost 11)@mipaltan

