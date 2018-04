मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या चेन्नई के खिलाफ पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए। बल्लेबाजी करते समय मांसपेशियों में खिंचाव आने से पंड्या मैदान पर संघर्ष करते नजर आए। दरअसल, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के आउट होने के बाद पंड्या बंधुओं की जोड़ी मैदान पर मुंबई की पारी को संभालने का काम किया। हार्दिक पंड्या के मुकाबले कृणाल ज्यादा आक्रमक नजर आए और उन्होंने तेजी से रन बनाने की शुरुआत की। दोनों भाई आखिरी ओवर तक नाबाद रहे और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। कृणाल ने अपनी 41 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और दो छक्के लगाए। हालांकि, इस दौरान हार्दिक पंड्या परेशानी में नजर आए। दरअसल, ड्वेन ब्रावो ने अंतिम के ओवरों में मुंबई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। ब्रावो की एक गेंद सीधा जाकर हार्दिक के पैर में लगी, जिसके बाद वो तकलीफ में नजर आए। इसके अगले ही गेंद पर रन लेने के चक्कर में वह ब्रावो से टकराकर नीचे गिर गए।

हार्दिक पंड्या को संभालने के लिए चेन्नई के खिलाड़ी आगे आए और उन्हें उठाने का काम किया। केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, इमरान ताहिर और शेन वॉटसन जैसे खिलाड़ियों ने पंड्या से उनकी हालत की जानकारी भी ली। खिलाड़ियों के इस व्यवहार को देखकर क्रिकेट फैन्स बी बेहद खुश नजर आए, उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की।

Hardik Pandya how to injured in 1st IPL 2018 mumbai indians vs chennai super kings: https://t.co/W8IReJ97K8 via @YouTube

— Rahul (@srssus1) April 7, 2018