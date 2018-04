जसप्रीत बुमराह ने ऐसे समय फेंकी नो बॉल कि मुंह छिपाने लगे रोहित शर्मा, देखें वीडियो

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियन्स को राजस्थान रॉयल्स के हाथों तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में यह मुंबई की चौथी हार है। इस हार की वजह मुंबई इंडियन्स के लो-ऑर्डर बल्लेबाज के अलावा डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज भी रहे। टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर में शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम को मैच में पूरी तरह से वापस लाने का काम किया। हालांकि, 19वें ओवर में वो एक बार फिर टीम के विलेन साबित हुए और 18 रन खर्च कर डाले। बुमराह ने इस दौरान एक नो बॉल भी फेंका, जिसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा सहित दर्शक भी हैरान रह गए। 19वें ओवर में बुमराह से टीम को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने टीम को निराश किया। बुमराह की गेंदबाजी को देख रोहित शर्मा जहां अपना मुंह छिपाते नजर आए तो वहीं दर्शकों ने भी अपना सिर पकड़ लिया।

मैच के अहम मोड़ पर बुमराह का यह नो बॉल मुंबई की हार की सबसे बड़ी वजह साबित हुई। बुमराह के इस नो बॉल के बाद सोशल मीडिया पर भी उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के शानदार अर्धशतकों की बदौलत राजस्थान के सामने 167 का लक्ष्य देने में कामयाब रही थी। टीम के सलामी बल्लेबाज इविन लुईस खाता खोले बिना टीम के एक रन के स्कोर पर धवल कुलकर्णी की गेंद पर बोल्ड हो गए।

इसके बाद सूर्यकुमार और किशन ने संभलकर खेलते हुए अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। सूर्यकुमार ने 47 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए। किशन ने 42 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्का उड़ाया। सूर्यकुमार और किशन ने दूसरे विकेट के लिए 129 रन की शतकीय साझेदारी की। लीग के 11वें संस्करण में किसी भी टीम द्वारा बनाई गई यह अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। कीरन पोलार्ड ने 20 गेंदों पर नाबाद 21 रन में एक चौका और एक छक्का लगाया। इस तरह टीम 167 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।

Last Year I Saw A Poster In Jaipur Where Written that “Don’t Cross The Line, It’s May Be Dangerous” With Jasprit Bumrah Photo.

