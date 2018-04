IPL 2018, MI vs RCB: रीप्ले में हुई बड़ी गड़बड़ी, नो-बॉल चेक करने के लिए दिखाई गई गलत फुटेज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में मंगलवार (17 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियन्स के बीच मुकाबला हुआ। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उमेश यादव (1) जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। अंपायर ने ये देखने के लिए कि कहीं डिलिवरी नो-बॉल तो नहीं, रीप्ले का सहारा लिया। @ronak_169 ‏नाम के ट्विटर हैंडलर ने ये दावा किया है कि इस दौरान जिस फुटेज को दिखाया गया, वह कोई और ही डिलीवरी की थी।

रौनक नाम के इस शख्स ने एक वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि रीप्ले में दिखाई जा रही फुटेज के वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खुद उमेश यादव खड़े हैं। हालांकि, इस छोर पर खड़े बल्लेबाज का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा, लेकिन इस शख्स का कहना है कि उस वक्त नॉन स्ट्राइकर छोर पर विराट कोहली होने चाहिए थे, लेकिन जो बैट्समैन दिख रहा है, उसके बल्ले का स्टिकर उमेश यादव के स्टिकर से मिल रहा है, जबकि कोहली एमआरएफ का स्टिकर इस्तेमाल करते हैं।

https://t.co/Ut8Q0xlkqc

From 4:32-5:02 you can see clearly umesh yadav gets out and it’s kohli and his mrf bat on Monday strike. But when they check for the no ball it’s umesh yadav and his SG bat on non strike. @StarSportsIndia @IPL cheating it’s viewers? @RCBTweets DIG IN.

