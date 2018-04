MI vs RCB: आरसीबी की हार पर बोले फैन्स- लगता है भाभी को स्टेडियम लाना पड़ेगा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में मंगलवार (17 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और मुंबई इंडियन्स के बीच मैच खेला गया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने 46 रन से जीत दर्ज की। विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा उस वक्त मुंबई में ही थीं, लेकिन फिल्म ‘जीरो’ की शूटिंग के चलते वह स्टेडियम नहीं आ सकीं। इस सीजन आरसीबी ने 1 ही मैच में जीत दर्ज की है, जिसमें अनुष्का भी आई हुई थीं। इसके बाद से फैन्स का मानना है कि विराट के लिए वह लकी हैं।

फैन्स ने ट्वीट करते हुए लिखा – “लगता है भाभी को स्टेडियम लाना पड़ेगा, तभी आरसीबी जीतेगी।”

The only time @imVkohli won with his @RCBTweets was when @AnushkaSharma was on the ground. A big hint for the next game

— rajat (@rajatsikka) April 17, 2018