IPL 2018: टीम हारी तो ‘रोने’ लगे केएल राहुल, देखें वीडियो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में बुधवार (16 मई) को मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 3 रन से मात दी। इसके साथ ही मुंबई 13 मैचों में छठी जीत हासिल कर अंकतालिका में चौथे पायदान पर पहुंच गई। वहीं पंजाब 13 में से 7वां मुकाबला हारकर छठे स्थान पर। पंजाब का इस वक्त नेट रनरेट (-0.490) है, जबकि मुंबई (+0.384), राजस्थान (-0.403) उससे ऊपर हैं। इस मुकाबले में पंजाब के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 60 गेंदों में 94 रन की पारी खेली। बावजूद इसके टीम को जीत नहीं दिला सके, जिसका उन्हें अफसोस रहा। आलम ये रहा कि जब पंजाब हारी, तो राहुल अपने आंसूं रोक ना सके।

What a thriller at Wankhede!!! We are sure that got your heart racing!!! @mipaltan manage to keep their hopes alive with a 3-run win over @lionsdenkxip #VIVOIPL #MIvKXIP pic.twitter.com/QaruccsYjI

— IndianPremierLeague (@IPL) May 16, 2018