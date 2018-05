ओपनर लोकेश राहुल (नाबाद 84) के बेहतरीन अर्धशतक के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब ने रविवार (6 मई) को यहां अपने दूसरे घर होलकर क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 38वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को छह विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 152 रन का स्कोर बनाया जिसे पंजाब ने 18.4 ओवर में चार विकेट पर 155 रन बनाकर हासिल कर लिया। पंजाब की नौ मैचों में यह छठी जीत है और अब उसके 12 अंक हो गए हैं तथा वह तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं राजस्थान को इतने ही मैचों में छठी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार से राजस्थान के लिए अब प्लेआफ की राह बहुत मुश्किल हो गई है। मैच के दौरान टीम की मालिकन प्रीति जिंटा ने जमकर मस्ती की। किंग्स इलेवन पंजाब ने इससे जुड़ा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में प्रीति जिंटा मैदान में नजर आ रही है। वीडियो से लगता है कि ये मैच के बाद शूट किया गया है। राजस्थान रॉयल्स को हराने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन पूरी मस्ती के मूड में दिख रही हैं।

