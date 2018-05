आईपीएल—2018 का सीजन पूरा हो चुका है। लेकिन इस सीजन की कई नई बातों को लोग अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। इस बार दर्शकों को जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई है, वह है स्टार स्पोर्टस पर क्रिकेट का प्रसारण। स्टार स्पोर्टस को आईपीएल 2018 के मीडिया और प्रसारण अधिकार दिए गए थे। चैनल ने इस आईपीएल सीजन में कई नए फीचर्स को शामिल किया। प्रसारण की बेहतरीन गुणवत्ता के साथ ही खेल देखने वाले दर्शकों के लिए मैच देखना और रोमांचक अनुभव बनाने की कोशिश भी इस आईपीएल में की गई। स्टार स्पोर्टस ने इस बार नया प्रोग्राम भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बनाया था। इस कार्यक्रम का नाम सेलेक्ट डगआउट था। इस शो में क्रिकेट के विशेषज्ञ गेम का विश्लेषण करते थे और कॉमेन्ट्री भी करते थे। इस शो में कई क्रिकेट दिग्गज जैसे ग्रीम स्मिथ, स्कॉट स्टायिरिस और कुमार संगाकारा भी शामिल हुए। लेकिन अनिल कुंबले से लेकर कुमार संगाकारा तक हर क्रिकेट दिग्गज इस शो की होस्ट मायंती लैंगर की तारीफ करते नहीं थक रहा है।

@MayantiLanger_B you are outstanding. Thoroughly professional and brilliant at what you do. Learnt a lot working with you and it was a pleasure. Thank you and hope to work with you again soon. @StarSportsIndia #SelectDugout

सेलेक्ट डगआउट शो को जानीमानी खेल पत्रकार मायंती लैंगर होस्ट करती थीं। मायंती ने मैच के दौरान गजब की एकरिंग की हैं। उन्होंने क्रिकेट के बारे में अपनी गहरी जानकारी से कई बार क्रिकेट के दिग्गजों को भी चौंका दिया। उनकी बेहतरीन प्रस्तुति शैली और उनकी क्रिकेट की गहरी समझ ही उन्हें बाकी खेल पत्रकारों और स्पोर्ट्स एंकर से अलग करती है।

अब आईपीएल 2018 का सीजन पूरा होने के बाद ट्विटर पर कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने मायंती लैंगर की जमकर तारीफ की है। मायंती ने जिस खूबसूरती और कुशलता के साथ आईपीएल का ये सीजन होस्ट किया है। उनकी इस कुशलता से प्रभावित होकर क्रिकेट जगत के कई बड़े नामों ने उनकी दिल खोलकर तारीफ की है।

As much as I have loved working with many of the greats on this @IPL. Our BEST and BIGGEST STAR is @MayantiLanger_B !!!

She is soooo good at her job. And all of us at @StarSportsIndia #kentcricketlive & #SelectDugout are in awe of how good she is! Great job Mayanti pic.twitter.com/8Z5ukO6vUW

— Dean Jones (@ProfDeano) May 26, 2018