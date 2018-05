RR vs CSK: खामोशी से बड़े लक्ष्यों को छोटा बना रहा यह बल्लेबाज, कई मैच में दिखाया कारनामा

राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। चेन्नई और राजस्थान के बीच खेला गया यह रोमांचक मुकाबला अंतिम ओवर तक गया और टीम के सलामी बल्लेबाज पांचवीं गेंद पर विनिंग शॉट खेलकर टीम को जीत दिला दी। जोस बटलर ने इस दौरान 95 रनों की पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने सुरेश रैना के अर्धशतक के दम पर 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 176 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया जिसे राजस्थान ने एक गेंद रहते ही हासिल कर लिया। इस जीत के अलावा भी प्लेऑफ में जाने के लिए राजस्थान को अपने बाकी के सभी मैच जीतने होंगे साथ ही कुछ हद तक दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना होगा। राजस्थान के लिए कृष्णप्पा गौतम काफी अहम खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। नीलामी के दौरान राजस्थान की टीम ने गौतम पर जमकर पैसा लगाया था 20 लाख बेस प्राइज इस खिलाड़ी को 31 गुना कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया था। गौतम राजस्थान की टीम के लिए ‘तुरुप का इक्का’ साबित हो रहे हैं और हर मैच में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

चेन्नई के खिलाफ जब टीम को 14 गेंद में 31 रन बनाने थे तब गौतम ने दो छक्के लगाकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने का काम किया। इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ गौतम ने 11 गेंद में नाबाद 33 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिला चुके हैं। वहीं दिल्ली के खिलाफ भी उन्होंने 6 गेंदों में 18 रनों की पारी खेलने का काम किया। हालांकि, इस मैच में वह टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं रहे और आउट हो गए।

Magnificent innings from Buttler and this is a sensational win for @rajasthanroyals . K Gowtham ‘s two sixes were the turning point and what a wonderful buy he has turned out to be. Worth every penny spent. #RRvCSK

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 11, 2018