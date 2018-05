VIDEO: खराब मौसम में फंसा KKR टीम का प्लेन, खिलाड़ी बोला- मौत को देखा

कोलकाता नाइट राइडर्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के प्लेऑफ में क्वॉलीफाई करने के लिए शनिवार को राजीव गांधी स्टेडियम में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में जीत हासिल करनी होगी। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली कोलकाता अंकतालिका में 13 मैचों में सात जीत के साथ तीसरे नंबर पर है और वह प्लेऑफ में पहुंचने से केवल एक जीत दूर है। दूसरी तरफ, पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वॉलीफाई कर चुकी हैदराबाद की टीम दूसरे नंबर पर है। टीम को गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों 14 रन से हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता की टीम मैच से पहले हैदराबाद पहुंच चुकी है, लेकिन टीम के खिलाड़ियों का यह सफर आसान नहीं रहा। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट लैंडिंग में कुछ परेशानियां आ रही थी। केकेआर के खिलाड़ियों ने वीडियो के जरिए इस बात की जानकारी दी। इस दौरान खिलाड़ी रिंकु सिंह काफी डरे नजर आए।

नीतीश राणा और रिंकु सिंह एक साथ बैठकर प्लेन में सफर कर रहे थे और इस दौरान फ्लाइट में कुछ हलचल हुई जिससे रिंकु सिंह काफी घबरा गए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं? इस पर रिंकु कहते हैं कि मैंने मौत को काफी करीब से देखा। रिंकु के अलावा युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और इशांक जग्गी भी यही बात दोहराते नजर आए। हालांकि, इस दौरान सभी खिलाड़ी हंसी-ंमजाक करते नजर आए। वहीं इस मैच में हैदराबाद की टीम कुछ बदलाव कर सकती है।

Knight Riders on the storm!

Watch this to see the Knights react after a stormy landing in Hyderabad. #KKRHaiTaiyaar #SRHvKKR pic.twitter.com/c2gyCT0WZh

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 18, 2018