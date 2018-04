इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में न्‍यूजीलैंड के धाकड़ क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेल रहे हैं। इससे पहले वह चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) के सदस्‍य रहे हैं। रविवार (8 अप्रैल) टूर्नामेंट के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने RCB को 4 विकेट से हरा दिया। मैच में पहली बल्‍लेबाजी करते हुए RCB ने 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। इसमें मैकुलम का योगदान 43 रनों का था। मैकुलम ने अपनी पारी में 27 गेंदों का सामना किया और छह चौके तथा दो छक्के लगाए। वह 63 के कुल स्कोर पर नरेन की गेंद पर बोल्ड हो गए।

मैकुलम के बाद डी विलियर्स ने KKR के गेंदबाजों को चैन नहीं लेने दिया। दूसरे छोर पर खड़े कोहली ने समझदारी भरी पारी खेली और बार-बार स्ट्राइक डी विलियर्स को देते रहे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। डी विलियर्स को राणा ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने 23 गेंदें खेलीं और पांच शानदार छक्कों के अलावा एक चौका लगाया। डी विलियर्स के जाने के तुरंत बाद कोहली भी पवेलियन लौट गए। 33 गेंदों में एक चौका और छक्के की मदद से 31 रन बनाने वाले कोहली को राणा ने बोल्ड किया।

मैच खत्‍म होने के बाद मैकुलम ने ट्विटर पर लिखा, ”मुझे पता है कि हम नहीं जीते, पर आज एबी डी विलियर्स और विराट कोहली के साथ खेलना शानदार रहा। दोनों का बहुत सम्‍मान करता हूं। निश्चित तौर पर इस सत्र की ओर उम्‍मीद से देख रहा हूं।” मैकुलम के इस ट्वीट को देखकर CSK फैन्स भावुक हो गए। एक यूजर ने लिखा, ”बैज (मैकुलम को फैन्स की ओर से दिया गया निकनेम) CSK फैन्स के साथ ऐसा मत करो, हम आपको बहुत मिस करते हैं।”

I know we didn’t win but it was amazing to play alongside @ABdeVilliers17 and @imVkohli today. Massive respect. Looking forward to this season that is for sure! — Brendon McCullum (@Bazmccullum) April 8, 2018

CSK के एक और फैन ने लिखा, ”ब्रेंडन मैकुलम, हम आपको याद करते हैं। अगले सीजन में आपको चेन्‍नई से खेलते देखने का इंतजार रहेगा। बहुत से यूजर्स ने RCB के इस खिलाड़ी को टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी और उनकी बल्‍लेबाजी की तारीफ की।

