IPL 2018, KKR vs CSK: कोलकाता नाईट राइडर्स ने चेन्नई सुपकिंग्स को 6 विकेट से हराया

कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। चेन्नई की तरफ से फैंस को धोनी और शेन वाट्सन से खासा उम्मीदें हैं। नितीश राणा पीठ में तकलीफ के चलते इस मुकाबले से बाहर हैं। फैंस मैच का लेकर काफी उत्सुक दिख रहे हैं।

.@KKRiders Captain @DineshKarthik wins the toss and elects to bowl first against @ChennaiIPL.#KKRvCSK pic.twitter.com/6OX7M5nFE6