IPL 2018, KKR vs CSK: VIDEO: लगातार दो कैच छोड़ निशाने पर रवींद्र जडेजा, धोनी से सवाल- इन्हें कब ड्रॉप करोगे

आईपीएल में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को छह विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गये इस मैच में केकेआर के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (नाबाद 57) और कप्तान दिनेश कार्तिक (नाबाद 45) की सुलझी हुई पारियां चेन्नई सुपर किंग्स पर भारी पड़ गईं। केकेआर की ओर से शुभमन गिल इस मैच के हीरो रहे, तो रवींद्र जड़ेजा लगातार दो कैच छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में विलेन बन गये। इसके लिए सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों ने खरी-खोटी भी सुनाई।

दरअसल केकेआर के सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण ने छक्के के साथ अपना खाता खोला, उन्हें बॉलिंग कर रहे थे, सीएसके के केएम आसिफ। अगली गेंद में भी सुनील नारायण ने शॉट लगाया। इसके बाद गेंद मिड ऑफ पर गई। यहां पर रवींद्र जडेजा फिल्डिंग कर रहे थे। ये बॉल एक शानदार कैच थी। जड़ेजा ने बॉल को पकड़ा भी, लेकिन गेंद उनके हाथ से नीचे गिर गई। अगली गेंद पर ही रवींद्र जडेजा ने यही गलती दुहराई, और एक बार फिर सुनील नारायण का कैच टपकाया। इस दौरान धोनी सहित टीम मेंबर्स की प्रतिक्रियाएं देखने लायक थीं।

रवीन्द्र जडेजा की ये लगातार दो गलतियां टीम पर भारी पड़ गई। सुनील नारायण ने शानदार बल्लेबाजी की और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया। सुनील नारायण ने 20 गेंदों में चार चौके और दो छक्कों की मदद से तेजी से 32 रन बनाए। रवीन्द्र जडेजा की इस लापरवाही के लिए लोगों ने धोनी पर अपना गुस्सा निकाला। लोग उनसे सवाल पूछने लगे। लगातार कैच ड्राप करने वाले रवीन्द्र जेडजा टीम से कब ड्राप होंगे। सागर नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा, “क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों टीम में है जडेजा चमन, ना तुम जानो ना हम।” मनोज मेहता ने लिखा, “धोनी जडेजा को ड्राप नहीं करेंगे, सिल्ली प्वाइंट नाम के एक यूजर ने लिखा, “हम किसे ड्रॉप देखना चाहते हैं, जडेजा, जडेजा ने क्या ड्राप किया है, कैच,” समीर अल्लाना नाम के एक यूजर ने लिखा, “रवीन्द्र जडेजा बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग नहीं करते, कैच नहीं पकड़ते।” एक यूजर ने लिखा, “जीते तो धोनी-धोनी, हारे तो जडेजा चमन, तू पक्का भगत बनता जा रहा है। एक यूजर ने लिखा जडेजा आईपीएल में महंगे नीलाम हुए हैं, उन्हें ड्राप नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस हार से सुपरकिंग्स की टीम नौ मैचों में 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। केकेआर के नौ मैचों में पांच जीत से 10 अंक हो गए हैं और टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

Dhoni wont drop Jadeja, no matter how many Jadeja drops.

Whom we want to get dropped: Jadeja

What gets dropped: Catch

By whom: The one whom we want to get dropped.#IPL

