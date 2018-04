2013 से जयपुर में ‘अजेय’ राजस्थान रॉयल्स 9 मैचों के बाद हारी, KKR के ये खिलाड़ी बने जीत के हीरो

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2018 में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है। ये कामयाबी केकेआर ने जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर दर्ज की। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स वीवो आईपीएल की प्वाइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने 23 गेंदों पर 43 रन बनाकर टीम की ​जीत पक्की कर दी। वहीं रॉबिन उथप्पा गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी में भी अव्वल रहे। उथप्पा ने 36 गेंदों में 48 रन बनाए। पारी में बड़ा मोड़ तब आया जब राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में बल्लेबाज क्रिस लिन को चलता कर दिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरे मैच में इसके बाद कोई भी बड़ा दबाव कोलकाता नाईट राइडर्स पर बनाने में नाकामयाब रही। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि जयपुर के मैदान पर अजेय समझी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स ने पिछले खेले गए सभी नौ मैचों में जीत हासिल की थी। लेकिन बुधवार को हुए मुकाबले में नाइट राइडर्स ने उनके विजय रथ को थामने में कामयाबी हासिल की।

So glad to see the babies r settling in, Curran Mavi & Gill. Dk Piyush Rana Kuldeep Robbie all showing the way to them. Sunil remains Sunil & Andre & Lynn ready to explode. Wow! Am I glad to be in ur team! #KKRHaiTaiyaar

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 18, 2018