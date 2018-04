VIDEO: ऑक्शन में बेटे पर लगी बोली तो रोने लगे थे मां-बाप, मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे मोहसीन खान

हर मां-बाप का सपना होता है कि उनका बेटा एक दिन समाज में उनका नाम रौशन करे। यकीन मानिए जब कोई बेटा माता-पिता के इस सपने को पूरा करता है तो मां-बाप की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुरादाबाद के रहने वाले मोहसिन खान को जब आईपीएल के इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने खरीदा तो खुशी की वजह से मां-बाप की आंंखें छलक गईं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कहा है कि जब पिछले महीने आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी तब वो संभल में घर पर अकेले ही टेलीविजन देख रहे थे। काफी देर तक जब उनका नाम नीलामी प्रक्रिया में नहीं आया तो वो थोड़े निराश भी हो गए। हालांकि जैसे ही नीलामी में मौजूद मुंबई इंडियंस प्रबंधन ने उनके जर्सी नंबर 404 के लिए बोली लगाई तो उनकी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा।

बेटे की कामयाबी से खुश मोहसिन के पिता ने कहा कि जिस दिन खिलाड़ियों के नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी उस दिन वो काफी उत्सुक थे। मुरादाबाद में ही मोहसिन के माता-पिता टीवी पर बेटे के नाम के आने के इंतजार में टकटकी लगाए हुए थे। मोहसिन के पिता ने बतलाया कि जैसे ही उनके बेटे का नाम इस नीलामी प्रक्रिया में आया उनकी आंखें छलक उठीं। मोहसिन की मां भी इस पल बेहद भावुक हो गईं। उनके पिता का कहना है कि यह उनकी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट साबित होगा।

“This is a turning point of my life!”

What made Mohsin Khan’s father say this? Find out in this exclusive interview!#CricketMeriJaan pic.twitter.com/hBKlUOHzoo

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 4, 2018