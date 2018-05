इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 का फाइनल मुकाबला रविवार (27 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। आईपीएल के सीजन 11 में यूं तो कई रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन गेंदबाजी के क्षेत्र में कल दोनों टीमों के क्रिकेटर्स ने बेहद ही खास रिकॉर्ड बनाया है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के पेसर भुवनेश्वर कुमार और चेन्नई के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की। भुवनेश्वर और एनगिडी किसी आईपीएल के फाइनल मुकाबले में मैडन ओवर फेंकने वाले पहले दो गेंदबाज बन गए हैं। दोनों ने यह शानदार कारनामा रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले के दौरान किया।

हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार ने यह कारनामा चेन्नई के पहले ओवर में ही कर दिखाया। हैदराबाद की तरफ से दिए गए 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम पहले ओवर में कोई रन नहीं बना सकी। दूसरी पारी का पहला ओवर हैदराबाद ने भुवनेश्वर को थमाया था। भुवनेश्वर की गेंदबाजी के सामने चेन्नई के शेन वॉटसन का बल्ला पहले ओवर में कोई कमाल नहीं कर सका और एक भी रन नहीं बने।

Ngidi is the only bowler so far to have 2 maidens in this season.

Stellar bowling!#CSKvSRH #IPL2018Finals #VIVOIPL

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 27, 2018