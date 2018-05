IPl 2018: मुंबई के बाहर होने पर चहकी थीं प्रीति जिंटा, वीडियो वायरल होने पर दी ये सफाई

इंडियन प्रीमयिर लीग (आईपीएल) की टीम मुंबई इंडियन्स और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) दोनों ही प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकीं। मुंबई का रविवार (20 मई) को मैच दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ था, जहां मुंबई को हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ही आईपीएल सीजन 11 में टीम का सफर समाप्त हो गया। वहीं मुंबई और दिल्ली के मैच के बाद KXIP का मैच चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ था। मुंबई की हार के बाद पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा काफी खुश हुई थीं, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह मुंबई के हारने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिख रही थीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही हर कोई प्रीति जिंटा से सवाल कर रहा था कि क्या वह सच में मुंबई की हार से खुश हुई थीं। कई फैन्स के सवाल पूछने के बाद आखिरकार KXIP की मालकिन और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मामले पर सफाई दे दी है।

प्रीति ने ट्वीट कर बताया कि आखिर वह मुंबई की हार पर क्यों खुश हुई थीं। उन्होंने एक फैन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘रिलेक्स! पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने का एक आखिरी मौका तभी मिलता जब मुंबई की टीम दिल्ली से हार जाती, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ज्यादा खुश हुई, क्योंकि पंजाब की टीम सीएसके से हार गई और उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिल गया। जब आप किसी चीज के आखिर में होते हैं तब आपको केवल अपनी जीत नहीं बल्कि दूसरी टीमों की हार के बारे में भी देखना पड़ता है।’ दरअसल, कल के मैच के बाद जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें प्रीति जिंटा यह कहते हुए दिख रही थीं कि वो मुंबई की हार से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा था, ‘मैं इस वक्त बहुत खुश हूं कि मुंबई हार गई, बहुत खुश हूं।’

Relax ! Only if Mumbai was “Knocked Out” Punjab would have had a chance of getting to the play offs but RR was happier we were Knocked out by CSK cuz they got to go to the playoffs ! When you leave it till the end one has to not just see your wins but other teams losses as well. https://t.co/WKSdNRJ08B

— Preity zinta (@realpreityzinta) May 21, 2018