ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद गोवा में सुस्ता रहे क्रिस गेल, अब बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेंगे टक्कर

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल इस वक्त गोवा में आराम के पल बिता रहे हैं। पंजाब का अब अगला मैच सीधे 4 मई को मुंबई इंडियन्स के साथ है, ऐसे में इस समय का इस्तेमाल करने के लिए क्रिस गेल गोवा पहुंच गए हैं। क्रिकेट के मैदान में अपने बल्ले से रनों की बारिश करने वाले गेल अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस से टक्कर लेने की तैयारी में हैं। वेस्टइंडीज के यह धाकड़ बल्लेबाज अभिनेत्री मिनिषा लांबा के साथ पोकल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान गेल डेल्टिन पोकर टूर्नामेंट (डीपीटी) में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहां वह मिनिषा लांबा के खिलाफ उतरेंगे। क्रिकेट और बॉलीवुड के इस कॉम्बिनेशन से लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं 38 वर्षीय क्रिस गेल इस वक्त गोवा में काफी एन्जॉय करते देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा ‘गंगनम स्टाइल’ गाने में किया गया डांस भी काफी वायरल हो रहा है।

Chris Gayle Vs. Minissha Lamba… this is something we never thought could happen… But DPT and Adda52 have done it… It’s a match… #GayleStormDPT #BollywoodVsCricket #Bollywood #Cricket pic.twitter.com/MRwjIfJp80 — Adda52.com (@Adda_52) April 26, 2018

गेल के पास गोवा में पार्टी करने और एन्जॉय करने के लिए बहुत से कारण हैं। आईपीएल के 11वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें अपनी टीम में नहीं रखा और नीलामी के दौरान तीन बार उनका नाम लिया गया, जिसके बाद तीसरे राउंड में पंजाब की टीम ने गेल को बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीदा। गेल ने इस सीजन में मात्र 4 मैच खेले और जिनमें से दो मैचों में उन्होंने अर्धशतक और एक में शतक जड़ा। चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ हुए मैच में गेल ने 33 गेंदों में 63 रन बनाए और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के टी-20 फॉर्मेट में उनसे अच्छा बल्लेबाज कोई हो ही नहीं सकता। गेल ने इस सीजन में अभी तक कुल 252 रन बना लिए हैं।

वहीं IPL 2018 में 20 अप्रैल तक खेले गए कुल 17 मैचों के आधार पर ‘पैसा वसूल खिलाड़ियों’ का आकड़ा निकाला गया था। इस सूची में क्रिस गेल बल्लेबाजों में सबसे शीर्ष पर हैं। खिलाड़ियों की कीमत और उनके द्वारा बनाए गए रन के अनुपात से यह तय किया गया था कि कौन से बल्लेबाज फ्रेंचाइजी के साथ ही दर्शकों के लिए भी पैसा वसूल रहे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App