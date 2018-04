IPL 2018: विराट कोहली ने पोस्ट की नए चश्मे की फोटो, मिलने लगी गेम पर ध्यान देने की नसीहत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कमान विराट कोहली के हाथों में है। कोहली बेहतरीन फॉर्म में हैं बावजूद इसके फैंस उन्हें गेम पर ध्यान देने की नसीहत दे रहे हैं। विराट कोहली ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर अपलोड की है, जिसमें कोहली को लेकर इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। इस फोटो में कोहली नए चश्मे के साथ नजर आ रहे हैं।

विराट कोहली 66 टेस्ट की 112 पारियों में 8 बार नाबाद रहते 5554 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 21 शतक, 16 अर्धशतक और 6 दोहरे शतक जड़े हैं। बात अगर 208 वनडे मैचों की करें, तो इसमें 35 बार नाबाद रहते हुए विराट 9588 रन बना चुके हैं। एकदवसीय मैचों में कोहली 35 सेंचुरी और 46 फिफ्टी लगा चुके हैं। वहीं टी20 में कोहली 57 मुकाबलों में 18 अर्धशतक की मदद से 1983 रन बना चुके हैं।

