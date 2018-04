IPL 2018: साढ़े 11 करोड़ में बिका था, नहीं चल रहा तो फैंस बोले- पूरे मैच में बॉलिंग कराओ

लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जयदेव उनादकट को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में राज्सथान रॉयल्स ने अपने साथ 11.5 करोड़ में जोड़ा। जयदेव इस सीजन आईपीएल नीलामी में बिके सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हैं। हालांकि उनादकट ने अब तक खेले गए 3 मैचों में महज 1 ही सफलता हासिल की, जिसकी वजह से फैंस उन पर खासा नाराज हैं।

उनादकट ने दिल्ली के खिलाफ 28 रन देकर एक विकेट चटकाया, जबकि बैंगलोर के विरुद्ध उन्होंने बगैर सफलता हाथ लगे ही 35 रन खर्च दिए। उन्हें कोलकाता के खिलाफ मौका दिया गया, तो भी वह 34 रन लुटाकर कोई सफलता अर्जित नहीं कर सके। ट्विटर यूजर्स ने ये तक कह दिया कि उनसे पूरे मैच में बॉलिंग कराई जाए।

Bhai rajasthan ke owner ka number de do, jo unadkat jaise ko 11 crore mein khareed sakta hai mujhe to 10 lacks de hi dega. 11 rupees ka bhi player nei hai ye god #RRvKKR — DIPTENDU CHAKRABORTY (@DiptenduC) April 18, 2018

Guess RR invested too much on Unadkat… They could have easily had 3 other Indian players at that cost… #RRvKKR — Niranjan S. Nair (@niranjansnair) April 18, 2018

For 11.5 crores, Jaydev Unadkat should be asked to bowl and field off his own bowling for 20 overs in every match. — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) April 9, 2018

Unadkat :

Auction Price – 11.5

Bowling Run Rate – 11.5

Weight – 11.5#RRvKKR — Mayanti Langer (@Langer_Mayanti) April 18, 2018

If Rajasthan Royals were a govt body, by this time the opposition would be demanding a CBI investigation for the 11.5 cr purchase of Jaydev Unadkat. — Gabbbar (@GabbbarSingh) April 15, 2018

कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार (18 अप्रैल) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के मैच में राजस्थान रायल्स को सात विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 160 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया जिसे कोलकाता ने 18.5 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाकर हासिल कर लिया।

कोलकाता की पांच मैचों में यह तीसरी जीत है जबकि राजस्थान को चार मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता के लिए रोबिन उथप्पा ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। उन्होंने 36 गेंदों पर 48 रन में छह चौके और दो छक्के लगाए। सुनील नरेन ने 35, नीतीश राणा ने नाबाद 35 और कप्तान एवं विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने नाबाद 42 रन बनाए। राजस्थान के लिए कृष्णप्पा गौतम ने 23 रन देकर दो विकेट हासिल किया।

