इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण में गुरुवार (18 मई) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ही बैंगलोर ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मुकाबले में अफगानिस्तानी गेंदबाज राशिद खान ने आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया। मैच के बाद दोनों ने फोटो खिंचवाई, जिसे राशिद ने ट्वीटर पर शेयर किया। राशिद ने फोटो के साथ लिखा- “क्लासिकल विराट कोहली को गेंदबाजी करते हुए हमेशा स्पेशल फील करता हूं।”

हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैंगलोर को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। इस सीजन में अभी तक सबसे मजबूत माना जाने वाला हैदरबाद का गेंदबाजी आक्रमण अब्राहम डिविलियर्स (69), मोइन अली (64), कोलिन डी ग्रैंडहोम (40) की तूफानी पारियों के सामने बिखर गया और बैंगलोर ने 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 218 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

Always feel something really special and enjoying myself while bowling to classical @virat.kohli pic.twitter.com/8QTzBuNtQB

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) May 18, 2018