इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 का फाइनल मुकाबला रविवार (27 मई) को खेला जाना है। इस मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 25 मई को क्वालीफायर-2 का मैच खेला जाएगा। जो भी टीम इस मैच में जीत दर्ज करेगी वह फाइनल में पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई क्वालीफायर-1 में हैदराबाद को हरा सीधे फाइनल का टिकट कटा चुकी है।

हैदराबाद और केकेआर में से कौन-सी टीम फाइनल में पहुंचेगी ये अभी तय नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फाइनल मुकाबले को लेकर फैंस के मन में संदेह पैदा कर दिया है। इस वीडियो में 2018 के फाइनल का प्रोमो दिखाया जा रहा है, जिसमें केकेआर और सीएसके खेलती दिख रही है। हालांकि ये वीडियो अधूरा है लेकिन इसे देख फैंस आईपीएल 2018 का फाइनल फिक्स होने की बात कर रहे हैं।

All the IPL matches are fixed..

Fully Scripted tournament..

Final will be CSK vs KKR..

Because these two teams are having massive fan following.. SRK & his frnds will come to watch that match..

Tv rating will be high..

So BCCI will make sure that KKR goes to the final#KKRvRR

— Ankush Raturi