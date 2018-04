IPL 2018: जिम में प्रीति जिंटा संग अक्षर पटेल, शेयर की फोटो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा लगभग सभी मैचों में टीम को सपोर्ट करती दिखती हैं। प्रीति खुद स्टेडियम पहुंचती हैं और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाती हैं। हाल ही में प्रीति अक्षर पटेल के साथ जिम में भी उनका साथ देने पहुंचीं, जिसकी तस्वीर खुद इस गेंदबाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। अक्षर इस सीजन पंजाब की ओर से खेल रहे हैं।

किंग्स इलेवन पंजाब को 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच खेलना है। टीम ने अब तक 3 में से 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जिसके चलते +0.116 नेट रन रेट के साथ वह तीसरे स्थान पर है। अक्षर पटेल ने इस सीजन 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें महज 2 विकेट ही हासिल हुए हैं।

अक्षर पटेल ने 2014 में पहला आईपीएल मैच खेला था। ये गेंदबाज 61 मैचों में 60 विकेट चटका चुका है। वहीं बात अगर बल्लेबाजी की करें, तो अक्षर 608 रन बना चुके हैं। अक्षर ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। वह 38 वनडे में 45, जबकि 11 टेस्ट मुकाबलों में 9 शिकार कर चुके हैं।

My new partner for todays gym session #kxip #ting @lionsdenkxip @realpreityzinta pic.twitter.com/cJbZC1zBE1

— Akshar patel (@akshar2026) April 19, 2018