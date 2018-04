IPL 2018: VIP बॉक्स छोड़ आम जनता के बीच बैठ द्रविड़ ने देखा मैच, सादगी ने सबको किया कायल

भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को सादगी और सरल स्वभाव के लिए जाना जाता है। द्रविड़ का शांत स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता है। अपने उदारवादी फैसलों और सादगी से यह पूर्व क्रिकेटर हमेशा ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार फिर लोग द्रविड़ की सादगी के कायल हो रहे हैं। दरअसल, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 के तहत रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के बीच बैंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला गया। इस मैच को देखने के लिए द्रविड़ भी पहुंचे थे, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि उन्होंने जनता के बीच बैठकर एक आम नागरिक की तरह मैच देखा।

द्रविड़ ने वीआईपी बॉक्स की जगह जनता के बीच बैठना पसंद किया। सोशल मीडिया पर द्रविड़ द्वारा आम नागरिकों के बीच बैठकर मैच देखे जाने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह इस पूर्व क्रिकेटर का कायल हो जा रहा है। आईपीएल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘देखो आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए कौन आया है। द वॉल, द लिजेंड, राहुल द्रविड़।’

एक यूजर ने राहुल की तारीफ करते हुए लिखा, ‘द्रविड़ न केवल क्रिकेट के लिए मेरे रोल मॉडल हैं बल्कि मेरी जिंदगी के रोल मॉडल भी हैं।’ एक ने लिखा, ‘केवल आपके कारण ही मैं आज आरसीबी को सपोर्ट करता हूं।’ बहुत से लोगों ने राहुल से आरसीबी का कोच बनने की भी विनती की।

My all time favorite cricket player rahul dravid — Joe Selva (@joe_selva1) April 29, 2018

No chance that I would miss this on TV. switched on for few mins and got a glimpse — Mandar Sherikar (@DagduBalboa) April 29, 2018

Such A Simple Man — Chatil Panditasekara (@ChatilPandi) April 29, 2018

He should be coach of @RCBTweets — Thala (@Cricmaniac_) April 29, 2018

My role model Dravid not only for cricket but also to my life role model — Arun kumar attitude (@arunipl) April 29, 2018

Such a humble guy #RahulDravid Sir we need you Plzz coach our team @RCBTweets — Swarna (@SwarnaYdv_) April 29, 2018

बता दें कि रविवार का मैच केकेआर 6 विकेट से जीतने में कामयाब रही। इसी के साथ कोलकाता ने कुल 8 प्वाइंट्स हासिल कर लिए। केकेआर ने टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में 175 रन बनाए, जिसे केकेआर ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 176 रन बनाकर हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए उथप्पा ने 36, क्रिस लिन ने 62 और सुनील नरेन ने 27 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 68 रन बनाए थे। वहीं डिकॉक ने 29 और ब्रैंडन मैक्कुलम ने 38 रन बनाए थे।

