IPL 2018: राजस्थानी रंग में नजर आए क्लासेन, पगड़ी पहन मूंछों को ताव देते खिंचवाई तस्वीर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 की शुरुआत शनिवार (7 अप्रैल) से होने जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स समेत राजस्थान रॉयल्स दो साल के प्रतिबंध के बाद वापसी कर रही हैं। दोनों टीमों को 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। बॉल टैंपरिंग में दोषी पाए जाने के बाद स्टीव स्मिथ राजस्थान के स्थान पर अजिंक्य रहाणे को टीम की कमान सौंपी गई थी।

स्टीव स्मिथ के स्थान पर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को टीम में शामिल कर लिया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज क्लासेन ने इसी वर्ष भारत के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय मैचों में डेब्यू किया है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 4 टेस्ट में 1 बार नाबाद रहते हुएल 110 रन बनाए हैं। वहीं, 3 टी20 मुकाबलों में क्लासेन 92 रन बना चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स दो साल बाद फिर से टूर्नामेंट में वापसी कर रही है।

