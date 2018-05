IPL 2018: KXIP की जीत पर नम हुईं प्रीति जिंटा की आंखें, भंगड़ा करने लगे केएल राहुल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 का 38वां मैच रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पंजाब की टीम केएल राहुल की धमाकेदार पारी के दम पर 6 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही। राहुल ने धुंआधार पारी खेलते हुए 54 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए। टीम की जीत के बाद किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा बेहद खुश हुईं। प्रीति की आंखें खुशी के कारण नम हो गईं।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि टीम की जीत के बाद किस तरह प्रीति जिंटा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वहीं केएल राहुल भी खुशी के मारे मैदान पर ही भांगड़ा करते दिखे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि राहुल भी अपनी टीम की जीत से बेहद खुश हैं और उन्होंने मैदान पर ही भांगड़ा करना शुरू कर दिया। जीत के तुरंत बाद क्रिस गेल मैदान में दौड़ते और उन्होंने राहुल को गले लगा लिया।

.@klrahul11 you beauty! Match winning knock all the way.#KXIPvRR pic.twitter.com/KrCMRUDlMo

— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2018