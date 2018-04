इंडियन प्रीमियर लीग 2018 में गत विजेता मुंबई इंडियंस पर टूर्नामेंट के लीग राउंड से ही बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में मुंबई की बल्‍लेबाजी ताश के पत्‍तों की तरह ढह गई। हैदराबाद ने मुंबई को उसके घर में लो स्कोरिंग मैच में 31 रनों से करारी मात दी। मुंबई के गेंदबाजों ने हैदराबाद को 18.4 ओवरों में 118 रनों पर ढेर कर दिया, लेकिन उसके बल्लेबाज इस आसान लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाए और तीन बार की यह विजेता टीम 18.5 ओवरों में 87 रनों पर ही सिमट गई।

यह मुंबई का आईपीएल में सबसे कम स्कोर है। वह इस स्कोर पर दूसरी बार ऑल आउट हुई है। इससे पहले 10 मई 2011 को भी किंग्स इलेवन पंजाब ने मुंबई को 87 रनों पर ढेर कर दिया था। इस मैच की बात करें तो 118 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी मुंबई लगातार विकेट खोती रही। पहला विकेट 12 के स्‍कोर पर गिरा, फिर पतझड़ शुरू हो गया। सिर्फ सूर्यकुमार (34) कुद प्रतिरोध दिखा सके, जिन्‍हें क्रुणाल पंड्या (24) का ठीक साथ मिला, मगर दोनों बेहद अहम वक्‍त पर आउट हो गए।

मुंबई की पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद एक शानदार गुगली रही जिसने हार्दिक पंड्या को छका दिया। क्रीज पर सूर्यकुमार और पंड्या मौजूद थे। गेंदबाजी करने आए अफगानिस्‍तान के खिलाड़ी राशिद खान की पहली गेंद ही पंड्या को चकमा दे गई। यह एक गुगली थी जिसे हार्दिक पढ़ नहीं पाए। उन्‍होंने गेंद को आड़े बल्‍ले से डिफेंड करने की कोशिश की, मगर गेंद किनारा लेकर क्रीज पर टप्‍पा खाई और विकेटों के थोड़ा ऊपर से निकल गई। हार्दिक आउट होने से बाल-बाल बचे। पंड्या की किस्‍मत देखकर राशिद खान मुस्‍कुराने के सिवा कुछ नहीं कर सके। वहीं पंड्या के चेहरे पर आश्‍चर्य और सुकून से भरी हंसी तैर गई।

देखें वीडियो:

