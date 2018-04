VIDEO: मुंबई के इस धाकड़ बल्लेबाज को आउट नहीं देने पर अंपायर से उलझ गए विराट कोहली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मंगलवार (17 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस (MI) ने टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। घरेलू मैदान वानखेड़े स्‍टेडियम पर खेले गए मैच में MI ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को 46 रनों के बड़े अतंर से हराया। टीम इससे पहले लगातार तीन मैच हार चुकी थी। मुंबई की जीत के हीरो रहे कप्‍तान रोहित शर्मा जिन्‍होंने 94 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा सलामी बल्‍लेबाज इविन लुइस ने 65 रन बनाए। MI ने 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। RCB इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और पूरे ओवर खेलने के बाद आठ विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी।

RCB कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। उमेश यादव ने पहले ओवर की पहली दो गेंदों पर मुंबई के दो विकेट गिराकर सबको हैरान कर दिया। इसके बाद रोहित शर्मा और इविन लुइस ने तीसरे के विकेट के लिए 108 रन जोड़े। इसके बाद क्रुणाल पंड्या 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। कीरोन पोलार्ड सिर्फ 5 रन बना सके। इसके बाद बल्‍लेबाजी करने आए हार्दिक पंड्या। गेंदबाजी कर रहे क्रिस वोक्‍स ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी तो पंड्या के बल्‍ले के करीब से गुजरी। खिलाड़‍ियों ने अपील की मैदानी अंपायर ने आउट दे दिया।

पंड्या ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्‍ले में दिखा कि गेंद जिस समय बल्ले के पास से गुजरती है, स्निकोमीटर पर हल्‍का का स्‍पाइक है। हालांकि इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को पलट दिया और पंड्या ने पांच गेंदों में 17 रन बनाए। इससे कप्‍तान कोहली खासे नाराज हुए।

कोहली तुरंत मैदानी अंपायर के पास पहुंचे और उनसे इस फैसले की वजह पूछी। कोहली स्निकोमीटर पर दिखी स्‍पाइक का हवाला भी देते नजर आए। अंपायर के जवाब पर कोहली मुस्‍कुरा कर फील्डिंग करने वापस लौट गए। बाद में वह RCB की ओर से ओपनिंग करने उतरे और आखिर में अकेले योद्धा की तरह नाबाद लौटे।

Out/Not Out? What happened there? https://t.co/v7j0Bpbkxh via @ipl

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) April 18, 2018