भारत के हार्दिक पंड्या क्रिकेट के बेहतरीन फील्‍डर्स में से गिने जाते हैं। अपने कॅरिअर में उन्‍होंने कुछ अविश्‍वसनीय कैच लपके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें संस्‍करण में भी पंड्या ने ऐसा ही एक कैच पकड़ा। शनिवार (14 अप्रैल) को दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स के बल्‍लेबाज ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने कवर्स के ऊपर शॉट मारा। गेंद काफी ऊपर हवा में चली गई। मिड-ऑफ पर फील्डिंग कर रहे पंड्या भागते-भागते आए और डाइव लगाकर दोनों हाथों से गेंद लपक ली। कैच पकड़ने के बाद हार्दिक ने कुछ इशारा किया जिससे मैक्‍सवेल खुश नहीं दिखे।

गेंदबाजी कर रहे क्रुणाल पंड्या भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचे और उन्‍हें गले लगा लिया। हार्दिक पंड्या के कैच की तारीफ पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने भी की। कैफ ने लिखा, ”हार्दिक द्वारा पकड़ा गया मैक्‍सवेल का कैच उतना ही अच्‍छा है जितना आप आउटफील्‍ड में देखेंगे। अपने बाईं तरफ दौड़ना, गेंद पर नजर बनाए रखने और बैलेंस मेंटेन रखना। सुपर कैच।”

That catch by Hardik of Maxwell is as good as you will see in the outfield. Running towards his left , keeping the eyes on the ball and maintaining his balance. Super catch. Could be a game changer #MIvDD

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 14, 2018