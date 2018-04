IPL 2018, SRH vs MI: आईपीएल में पहली बार इस गेंदबाज को मिला मौका, महज 2 मैचों में मचा दी सनसनी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन-11 में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज मयंक मार्कंडेय अपनी दमदार गेंदबाजी से सनसनी मचा चुके हैं। ये लेगब्रेक बॉलर पहले दो मैचों में 7 शिकार कर चुका है। मयंक ने चेन्नई के खिलाफ पहले मुकाबले में 3, जबकि हैदराबाद के खिलाफ अगले मैच में 4 विकेट झटके। गौर करने वाली बात ये है कि नीलामी में मुंबई ने इस बॉलर को महज 20 लाख में अपने साथ जोड़ा था लेकिन आलम ये है कि दिग्गज बल्लेबाज इनके सामने काफी कमजोर साबित हो रहे हैं।

11 नवंबर 1997 को पंजाब में जन्मे मयंक विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के लिए सर्वाधिक विकेट लेकर सेलेक्टर्स की नजर में आए थे। उन्होंने लिस्ट-ए के 6 मैचों में 10 शिकार किए हैं। वहीं आईपीएल में वह महज 46 रन देकर 7 सफलता हासिल कर चुके हैं। मुंबई हालांकि अपने पहले दोनों मैच हार चुका है लेकिन फैंस मयंक के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी सीजन में आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेगा।

SRH vs MI : आखिरी गेंद पर जीता हैदराबाद, रोमांचक मैच में दर्ज की 1 विकेट से जीत

Look who's become the Purple Cap holder.

Take a bow, Mayank Markande#SRHvMI #VIVOIPL pic.twitter.com/O1Jbq2LKIa

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2018