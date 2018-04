रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बल्‍लेबाज अब्राहम डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2018 का सबसे लंबा छक्‍का जड़ा है। बुधवार (25 अप्रैल) को बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ डिविलियर्स ने यह कारनामा किया। उन्‍होंने मिड-ऑन क्षेत्र में 111 मीटर का छक्‍का लगाया। आईपीएल 2018 में दूसरा सबसे लंबा छक्‍का (106 मीटर) भी ड‍िविलियर्स के ही नाम है, जो उन्‍होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगाया था। तीसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्र रसेल (105 मीटर), चौथे पर KKR के ही क्रिस लिन (103 मीटर), पांचवें पर KKR कप्‍तान दिनेश कार्तिक (102 मीटर) का नंबर आता है।

मैच में टॉस जीतकर चेन्‍नई के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी ने बैंगलोर को बल्‍लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। क्विंटन डि कॉक और विराट कोहली की सलामी जोड़ी ने तेजी से रन बनाए। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर की गेंद पर रविंद्र जडेजा को कैच थमाने से पहले उन्‍होंने 15 गेंद में 18 रन बनाए। इसके बाद डि कॉक और डिविलियर्स ने तूफानी अंदाज में बल्‍लेबाजी शुरू कर दी। डिविलियर्स अपने चिर-परिचित अंदाज में खेलते दिखे। 37 गेंदों में 53 रन बनाने के बाद डि कॉक को ड्वेन ब्रावो ने अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया।

दूसरे छोर पर डिविलिर्स का तूफान जारी रहा। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट होने से पहले उन्‍होंने एक धमाकेदार पारी खेल दी थी। डिविलियर्स ने 30 गेंदों में 2 चौकों और 8 छक्‍कों की मदद से 68 रन बनाए। उन्‍हें इमरान ताहिर ने सैम बिलिंग्‍स के हाथों कैच कराया।

देखें एबी डिविलियर्स का 111 मीटर का छक्‍का:

Dial 111 for AB: de Villiers just hit the longest six (111m) of #IPL2018 #RCBvCSK https://t.co/7JI6MbF5Q4 via @ipl

