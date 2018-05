इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी में टीम इस सत्र में कई रोमांचक मैच जीती है। मैच देखने भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां भी स्‍टेडियम पहुंच रही हैं। चेन्‍नई के हर मैच में धोनी की पत्‍नी साक्षी और सुरेश रैना की पत्‍नी प्रियंका को देखा जा सकता है। कभी-कभी हरभजन सिंह की पत्‍नी गीता बसरा भी मैच देखने पहुंचती है। धोनी की बेटी जीवा की क्रिकेट के प्रति दीवानगी जगजाहिर है। जीवा की रैना की बेटी ग्रेसिया और हरभजन की बेटी हिनाया से अच्‍छी दोस्‍ती है। तीनों मिलकर साथ में खेलती हैं, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स कई बार साझा कर चुके हैं।

जीवा ने चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स के खिलाफ मुकाबले के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एमएस धोनी द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में जीवा ‘सीएसके-सीएसके’ कहते हुए धोनी का उत्‍साह बढ़ाती दिख रही हैं। दिल्‍ली के खिलाफ मैच में बेटियों को लेकर साक्षी, गीता और प्रियंका भी पहुंची। हिनाया तो मैदान पर हरभजन सिंह के साथ खेलती भी दिखीं। बाद में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के ट्विटर हैंडल से तीनों की एक फोटो भी पोस्‍ट की गई जिसमें बच्चियां अपनी मांओं की गोद में बैठी दिख रही हैं।

चेन्‍नई के खिलाफ मैच के लिए दिल्ली की अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चेन्नई टीम के खिलाड़ी दीपक चहर चोटिल हैं। इसके अलावा, अंतिम एकादश में काफी बदलाव हुए हैं। फाफ डु प्लेसिस, कर्ण शर्मा, लुंगी नगीदी, के एम आसिफ को जगह मिली है। सैम बिलिंग्स को भी आराम दिया गया है। इस मैच के जरिए चेन्नई टीम से केरल के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज आसिफ आईपीएल में पदार्पण करने जा रहे हैं।

