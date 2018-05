IPL 2018: KKR के कुलदीप यादव ने बताया मैच का टर्निंग प्वाइंट, यूं हुई राजस्थान रॉयल्स पर जीत

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एक बेहद ही अहम मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। इस मुकाबले में कोलकाता के लिए मैच का टर्निंग प्वाइंट था राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज अजिंक्य रहाणे का विकेट। एक वक्त अजिंक्य रहाणे मैदान पर जम चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम को मैच विनर बना देंगे। लेकिन तभी कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने चाईना मैन कुलदीय यादव को गेंद थमाया। राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे धीरे-धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड आउट कर रहाणे की पारी को 46 रन पर रोक दिया।

मैच खत्म होने के बाद कुलदीप यादव ने खुद कहा कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे का विकेट मैच का टर्निंग प्वाइंट था। कुलीदप यादव ने कहा कि यब बहुत अहम मैच था। क्योंकि नॉक आउट गेम था और हारते तो हम बाहर हो जाते। जिस तरह से शुरुआत हुई थी ऐसा लग रहा था कि हम लोग गेम में नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से दिनेश कार्तिक और रसेल ने बल्लेबाजी की हमें गेम में फिर से वापस लाया। अजिंक्य रहाणे का विकेट लिए जाने के सवाल पर कुलदीय यादव ने कहा कि यह बहुत अच्छा था। मेरी कोशिश होती है कि बड़े गेम में कुछ अच्छा करूं और मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे का विकेट मैच का टर्निंग प्वाइंट था। कुलदीप यादव ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्लीप में चांस लेंगे इसलिए मैंने गेंद वैसी ही डाली।

Chinaman @imkuldeep18 shares his thoughts after a brilliant spell and a big win! #KKRvRR #TeesraVaar #KKRHaiTaiyaar #Eliminator pic.twitter.com/UGsGTPlCex

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 23, 2018