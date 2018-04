दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान गौतम गंभीर ने सोमवार (23 अप्रैल) को जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के 22वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह मैच फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला जा रहा है। आईपीएल में अब तक दिल्ली ने कुल पांच मैच खेले हैं और उसे एक में जीत मिली है, वहीं पंजाब ने पांच में से चार मैचों में जीत हासिल की है। बल्‍लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 13 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए थे। पंजाब को दूसरे ही ओवर में अवेश खान ने झटका दिया।

इसके बाद 4.3 ओवर में लायम प्‍लंकेट ने केएल राहुल को अपना शिकार बनाया। 8वें ओवर में प्‍लंकेट ने मयंक अग्रवाल को क्‍लीन बोल्‍ड कर दिया। प्‍लंकेट की गेंद 145 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आई और अग्रवाल का ऑफ स्‍टंप लुढ़कता चला गया।

