IPL 2018: अंपायरों के एक गलत फैसले की वजह से मैच हारी SRH? फैंस उठा रहे सवाल

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के 20वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रविवार (22 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद को चार रन से हरा दिया। दीपक चहर (3/15) की शानदार गेंदबाजी के दम पर चेन्नई ने इस सीजन के अपने पांचवें मैच में चौथी जीत हासिल की है, वहीं हैदराबाद को पांचवें मैच में दूसरी हार मिली है। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस हैदराबाद की हार के लिए खराब अंपायरिंग को जिम्‍मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो मैच के फिक्‍स होने की बात तक कही है।

दरअसल चेन्‍नई के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की केन विलियमसन को फेंकी गई एक गेंद पर फैंस बहस कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद को अंपायरों ने नो बॉल करार नहीं दिया, जबकि विभिन्‍न रिप्‍ले में साफ था कि गेंद कमर के ऊपर से गुजरी है। क्रिकेट के नियमों के अनुसार, कमर के ऊपर से जाने वाली फुलटॉस गेंदों को नो बॉल करार दिया जाता है और उस पर बल्‍लेबाज को फ्री हिट मिलती है। हालांकि रविवार को ऐसा नहीं हुआ और हैदराबाद यह मैच सिर्फ 4 रन से हार गई।

हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, ”यह एक नो बॉल है। कमर के ऊपर ऊंचाई वाली। फ्री हिट होनी चाहिए। क्रिटिकल हो सकती है।” ट्विटर पर हैदराबाद के फैंस खराब अंपायरिंग को हार का जिम्‍मेदार बता रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ”एक साफ दिख रही ऊची गेंद को नो बॉल ना दिया जाना सनराइजर्स हैदराबाद को को महंगा पड़ा…।”

This is a No Ball. Above waist height. Got to be a free hit. Could be critical. #Thakur #Kane #SRHvCSK #IPL — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 22, 2018

@IPL अंपायर का एक गलत डिसिशन पुरे मैच को बदल देता है जैसे कि आज नो बॉल नही दी गयी । — Shailender Kumar (@Shailen67270288) April 22, 2018

it was definitely a no ball. between this and the six which karn sharma prevented, sealed hyderabad’s fate. just think if that would have gone for 6, they would have won the match. — Ranjit Nair (@ranzzit) April 22, 2018

Poor Umpire call..Must be a no ball..

Feel for kane.. pic.twitter.com/h2tZVwwUHC — KXIP Santhosh (@iamsanthoshss) April 22, 2018

how the hell that was not a no ball?#CSKvSRH — Kalim Ullah (@kalimullah92) April 22, 2018

By not giving no ball srh lost an extra run and extra ball (free hit). So when you lose by 4runs it does makes the difference. — shashank (@shashank_2468) April 22, 2018

No ball was not given clearly that was no ball was the difference at last.

Please open the batting with Rashid.

Goo orange army we want this ipl trophy — Ibrahim khan (@Ibrahim07924345) April 22, 2018

Had umpire given that as ‘No ball’, @SunRisers would’ve fancied themselves in a winning position.. One poor umpiring decision changed the course of match #SRHvCSK pic.twitter.com/RH8ILAsqCc — Jameshubert  (@ImJames_) April 22, 2018

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। इस मैच में टीम के लिए अंबाती रायडू (79) और सुरेश रैना ने नाबाद 54 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद अपने कप्तान केन विलियमसन (84) की शानदार पारी के बावजूद जीत हासिल नहीं कर पाई।

